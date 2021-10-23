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Başkan Akçadurak, ’Türkiye Enerji Kentler Birliği Toplantısı’na katıldı

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Denizli’de düzenlenen Türkiye Enerji Kentler Birliği 2021 yılı olağan meclis toplantısına katıldı.

KÜTAHYA 23.10.2021, 11:31
Başkan Akçadurak, ’Türkiye Enerji Kentler Birliği Toplantısı’na katıldı

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Denizli’de düzenlenen Türkiye Enerji Kentler Birliği 2021 yılı olağan meclis toplantısına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı ile düzenlenen Jeotermal kaynağa sahip üye belediyelerin katıldığı toplantıda Başkan Akçadurak’a, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş eşlik etti.

Yapılan toplantı hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Enerji Kentler Birliği çatısı altında yürütülen projelerin ilçemizde de uygulanabilir olması adına bu kıymetli zenginliğinin vatandaşlarımızın menfaatine kullanılması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yol haritası anlamında ilçemiz adına verimli bir toplantı oldu. Enerji Kentler Birliği yetkililerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, toplantının ve alınan kararların tüm üye belediyeler için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

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