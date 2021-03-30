Baharın müjdecisi leylekler yiyecek arayışında

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin sürüler halinde yeşil alanlara inerek yiyecek arayışına girmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Leylek sürülerinin yeşil alanlara inerek karınlarını doyurma telaşını vatandaşlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, eski dönemlerde ilçede baca, telefon ve elektrik direklerinin üzerlerinde yuva yapan leyleklerin çevre kirliliği ve çeşitli etkenlerden dolayı ilçede kalıcı olmadıklarını söyledi.

Özkan,” Uzun yıllar ilçemize leylek uğramadı. Birkaç sene önce bahar aylarında tekrar gelmeye başladılar. Yuvası olmayan, göç nedeniyle de aç ve yorgun düşen leylekler ilçemizde özellikle Şehitler Mahallesi Ücek mevkiindeki yeşil alanlarda arazide yiyecek arıyorlar. Bu alanlara leylekler için yem bırakmayı düşünüyoruz” diye konuştu.