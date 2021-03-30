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Bahar hazırlıkları başladı

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar ayı hazırlıklarına başladı. Vazo çevresi ve alt kavşakta yapılan çiçek ekimi ile 100 bin papatya ve menekşe toprakla buluşuyor.

KÜTAHYA 30.03.2021, 12:03
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Bahar hazırlıkları başladı

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bahar ayı hazırlıklarına başladı. Vazo çevresi ve alt kavşakta yapılan çiçek ekimi ile 100 bin papatya ve menekşe toprakla buluşuyor.

Kütahya Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kendi seralarında yetiştirdiği 100 bin papatya ve menekşe toprakla buluşturuyor. Bahar ayı hazırlıkları kapsamında, toprakla buluşan rengarenk menekşe ve papatyalar, Vazo ve çevresinin çehresine renk katacak. Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulu olan kendi seralarında yetiştirilen çiçek ve ağaçlarla, milyonlarca lira kar elde ederken, yetiştirilen çiçekler ve ağaçlar Kütahya’nın daha güzel hale gelmesine katkı sağlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler çiçek ekiminin yanında ağaç budama işlemlerine de devam ediyorlar.
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