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Aslanapa’da yemin töreni

Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 2000-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa ilçesinde gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 21.11.2020, 08:58
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Aslanapa’da yemin töreni
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Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 2000-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa ilçesinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Kütahya İl Jandarma Komutan Yrd. Albay Aykut Gürses katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yemin törenine asker aileleri katılmadı. Yapılan konuşmaların ardından Aslanapa İlçe Jandarma Komutanı, Jandarma Teğmen Önder Gülez’in acemi askerlere yemin ettirmesi tören sona erdi.
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