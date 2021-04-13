Aslanapa’da öğrencilere 35 adet tablet dağıtıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde uzaktan eğitim gören öğrencilere 35 adet tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’ Dünya genelinde yaşanan (Covid-19) pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra, öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla, bilgisayar ya da tableti olmadığı için EBA, EBA TV, Uzaktan Eğitim çalışmaları ve canlı derslere katılamayan öğrencilerimize Kaymakamlığımız vasıtası ile 35 adet tablet hediye edildi. Öğrencilerimize eğitim hayatında üstün başarılar diliyorum’’ dedi.