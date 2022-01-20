Aslanapa’da çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının devam ettiği bildirildi.

Kış döneminin başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerin katılımıyla köylerde geniş katılımlı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Toplantılarda, Bakanlık desteklemeleri, projeleri ve yenilikleri hakkında bilgiler verilmesinin yanında bitki ve hayvan hastalıkları hakkında da görseller kullanılarak bilgilendirmeler yapılıyor. Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçe çiftçileri bilgilendirme toplantılarından oldukça memnun ayrılıyorlar.