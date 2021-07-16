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Aslanapa’da 15 Temmuz etkinlikleri

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri resim sergisi ve şehitlik ziyaretleri yapılarak başladı.

KÜTAHYA 16.07.2021, 05:39
Aslanapa’da 15 Temmuz etkinlikleri
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ’’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri resim sergisi ve şehitlik ziyaretleri yapılarak başladı.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Merkez Camii avlusuna resim sergisi açıldı ve anı defteri konuldu. Kaymakamımız Sayın Özgür Pelvan ve İlçe protokolümüz tarafından, Aziz Şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi.

Ziyaretin ardından İlçemiz merkez camii’nde düzenlenen Kur’an tilaveti programında şehitlerimiz adına dualar edildi. Akşam programında Cumhuriyet meydanında mehteran gösterisi yapıldı. Etkinliğe gelen çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hafta boyunca yapılan spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlikler boyunca vatandaşlarımıza lokma ikramı yapıldı. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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