Aslanapa’da 110 konut için kura çekimi

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 110 konut için 6 Şubat 2023 tarihinde kura çekimi yapılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Gökhan Gürel konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projemizin onaylanmasının ardından 110 sosyal konut ilk evim projesine müracaat eden vatandaşlarımızın kura çekimleri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 11.00’da Kütahya Hezar Dinari Kültür Merkezinde yapılacaktır. Tüm Aslanapa halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.