Aslanapa ve Çavdarhisar muhtarlarına Narkorehber eğitimi

Kütahya’nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçesi muhtarlarına Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Narkorehber eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerince Aslanapa Kültür Merkezinde Aslanapa ve Çavdarhisar ilçesindeki muhtarlara yönelik 44 muhtara bilgilendirme yapılarak Narkorehber eğitimi verildi. Ayrıca "Uyuma" uygulamasının tanıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyeti yerine getirildi.