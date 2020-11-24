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Askerler, Oyuktepe Şehitliği’nde fidan dikti

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Oyuktepe Şehitliği’nde fidanları toprakla buluşturdu.

KÜTAHYA 24.11.2020, 21:22
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Askerler, Oyuktepe Şehitliği’nde fidan dikti
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Oyuktepe Şehitliği’nde fidanları toprakla buluşturdu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin cereyan ettiği Merkez Yeşilbayır Köyü Oyuktepe mevkisindeki askerler anısına yapılan şehitlikte fidan dikme etkinliği düzenledi.

“Geleceğe Nefes” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 çam fidanının dikimi yapıldı.
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