Askerler, Oyuktepe Şehitliği’nde fidan dikti

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Oyuktepe Şehitliği’nde fidanları toprakla buluşturdu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin cereyan ettiği Merkez Yeşilbayır Köyü Oyuktepe mevkisindeki askerler anısına yapılan şehitlikte fidan dikme etkinliği düzenledi.

“Geleceğe Nefes” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 çam fidanının dikimi yapıldı.