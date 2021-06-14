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Altıntaş’ta yem bitkisi ekili alanlarda kontroller yapılıyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı köylerde, yem bitkisi ekili alanlarda gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 14.06.2021, 09:26
Altıntaş’ta yem bitkisi ekili alanlarda kontroller yapılıyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı köylerde, yem bitkisi ekili alanlarda gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup toplamda 10 dekar ve üzeri yem bitkisi olan yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri üretiminin yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunuluyor. Köylerde hububat ve baklagil ekiliş alanlarında süne ve çekirge keşif surveyleri ve diğer hastalık ve zararlı kontrolleri de yapılmaktadır. Hayvancılık işletmelerinde en büyük maliyetlerden biri olan yem girdi maliyetinin en aza indirmenin yolu olan yem bitkileri ekilişidir. Çiftçilerimize verimli bir yıl diliyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.
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