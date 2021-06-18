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Altıntaş’ta tarımda yeni ürün yetiştirme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yeni ürün olarak ’’Pelemir’’ bitkisinin yetiştirilme çalışmalarının başladığı bildirildi.

KÜTAHYA 18.06.2021, 10:26
Altıntaş’ta tarımda yeni ürün yetiştirme çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yeni ürün olarak ’’Pelemir’’ bitkisinin yetiştirilme çalışmalarının başladığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Tarım il Müdürlüğümüz, DB Tarımsal Enerji yetkilileri ve Altıntaş Ziraat Odası Başkanımız Hikmet Koyak’ın ortaklaşa düzenledikleri sözleşmeli tohumluk ’’Pelemir’’ bitkisinin ilçemize bağlı Kuyucak köyümüzdeki tanıtım programına, köy muhtarlarımız ile birlikte katılım sağladık. Altıntaş tarımına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, misafirperverliklerinden dolayı Kuyucak köyü halkımıza teşekkür ediyorum. Ekonomik açıdan daha fazla gelir elde etmek için yeni ürünlerin ilçemizde üretilmesi çok büyük önem arz ediyor’’ dedi.
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