Altıntaş’ta ortaokul öğrencilerine insan hakları eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine insan hakları eğitimi verildi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Kemal Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sevil Dağcı tarafından verilen eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve Şube Müdürü Tuba Sinan da katıldı.

İnsan hakları eğitiminde öğrencilere, insan haklarının önemi, insan hakları konusunda geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve yaşanan evrensel olaylar hakkında bilgi verildi.