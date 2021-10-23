banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Altıntaş MYO’da kan bağışı kampanyası

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

KÜTAHYA 23.10.2021, 15:28
Altıntaş MYO’da kan bağışı kampanyası

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Kütüphanesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Altıntaş MYO Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Erkan Çakır ve Öğr. Gör. Meryem Uslu, çok sayıda akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müdür Ahmet Sinan Kılıçoğulları, "Bugün Meslek Yüksekokulumuzda bulunan personeller ve öğrenciler ile birlikte kan bağışında bulunmaya geldik. Kan bağışında bulunan tüm öğrencilerime ve personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlığı elveren herkesi kan bağışında bulunmaya ve hayat kurtarmaya davet ediyorum" dedi.

Bağışın ardından Kızılay Kan Merkezi yetkilileri öğrencilere, personele ve MYO yönetimine teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2