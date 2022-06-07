Bahadır İldokuz

"2020 yılının son aylarında dillendirilmeye başlayan FED’in sıkı para politikası ile düşüş trendine giren hisse senedi ve kripto varlıklar, faiz artışlarının Mart ayında başlamasıyla beraber satış baskısını iyice hissetmeye başlamıştı. Kripto para sektöründe yaşanan hızlı düşüş devam ediyor.”

Mart ayı ile Mayıs FED toplantıları arasındaki dönemde kısa süreliğine bir rahatlama yaşansa da Mart sonunda 48k seviyesinin kırılamaması ile birlikte başlayan düşüş trendi FED Mayıs toplantısı sonrasında ivmelenerek devam etti. Bu durumun sebebini 4 ana başlıkta toplayabiliriz; 1. Bitcoin ile Nasdaq endeksi arasındaki özellikle Kasım ayından bu yana devam yüksek korelasyon, 2. Yükselen enflasyon sonucunda uygulanan sıkı para politikası ve faiz artışlarının dozunu her toplantıda artıran FED, 3. Faiz artışlarına ek olarak küçültülmeye başlayan FED bilançosu ile piyasadaki likiditenin azalacak olması, 4. Yükselen VIX korku endeksi, düşen Nasdaq endeksi ve görece az güven duyulan FED sonucunda oluşan belirsizlik ile nakite dönme isteğindeki artış.

SÖYLENTİLER GÜVEN SORUNU ORTAYA ÇIKARDI

Saydığımız bu 4 sebebin üstüne bir de UST ve LUNA para birimlerinde (kimilerine göre organize olan saldırı sonucunda) yaşanan düşüş etkili oldu. Böylece UST’yi kurtarmak adına geçmişte alınmış yüksek miktardaki Bitcoin’in satışıyla tüm kripto varlıklardaki satış baskısı zirve yapmış oldu. Bu konu ile ilgili LUNA CEO’sunun daha önceki başarısız olan bir başka stabilkoin projesinin de arkasında olduğu söylentileri ise ciddi bir güven sorunu ortaya çıkardı.

HİÇBİR DÜŞÜŞ SONSUZA KADAR SÜRMEZ

Sonuç olarak VIX korku endeksindeki artış ve yükselen ABD tahvil getirileri de gösteriyor ki tahvil dahil tüm piyasalarda bir satış baskısı söz konusu. Hiçbir düşüş sonsuza kadar sürmemekle beraber bu durumu yine tersine çevirecek olan ise FED politikalarında yaşanacak olan olası değişimdir. FED içinse bunu sağlayacak en önemli verilerin başında istihdamda ve ekonomik büyümede yaşanacak olan beklenmedik daralma ile çekirdek enflasyonda yaşanacak yüksek düşüş geliyor.

YATIRIMCILAR NELER YAPMALI?

Öncelikle yatırım stratejisi belirlemek ve sepet mantığı ile hareket etmek kadar yatırım tutarınızın ihtiyaç duymayacağınız bir miktar olması oldukça önemlidir. Yatırım stratejileri, kişilerin riske olan tutumlarına göre değişmekle beraber kripto yatırımını devam ettirecek olan kişiler için, görece az riskli olan rüştünü ispat etmiş projeler tercih edilmelidir.

YATIRIMLARI BITCOİN VE ETHEREUM’A ÇEVİRMEK MANTIKLI OLABİLİR

Birçok altkoin projesinin yok olma riski bulunduğu ve piyasanın toparlandığı dönemlerde Bitcoin veya Ethereum kadar hızlı toparlayamadıkları için Bitcoin veya Ethereum harici yatırımların, Bitcoine veya Ethereuma çevrilmesi şu aşamada en mantıklı stratejilerden biri olmaktadır.