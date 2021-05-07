Zinnur Büyükgöz’ün ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışmışlar

Gebze Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bazı şahısların Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ismini kullanarak para ve yardım talep ettiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Son günlerde bazı şahısların, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ve belediyenin ismini kullanarak vatandaşlardan ve tüzel kişilerden kanunlara aykırı bir şekilde para ve yardım talep ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı, vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, böylesi bir girişimle karşılaştıklarında konuyu ivedilikle emniyet güçlerine iletmelerini önemle rica ederiz. Asli işi Gebzeli hemşerilerimize hizmet etmek olan belediyemizin adı kullanılarak ‘yardım’ talep edilmesi ve toplanması gibi durum söz konusu olamaz. Vatandaşlarımızın hiçbir aracı kişiye itibar etmemesi ve ‘yardım’ toplama bahanesiyle girişilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve böyle bir durumla karşılaştıklarında emniyet güçlerine başvurmaları çağrısını, tüm kamuoyuyla paylaşırız" ifadelerine yer verildi.