Zabıta ekipleri, sahillerdeki görevini başarıyla tamamladı

Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sahillerde görev yapmaya başlamıştı. Mavi bayrak kriterlerini korumak için görev yapan Zabıta ekipleri, sahillerde kaybolan çocukları da ailelerine ulaştırdı.

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2022 yaz sezonunun başladığı 15 Haziran tarihinden itibaren Kandıra başta olmak üzere sahillerde görev yapmaya başlamıştı. Zabıta ekiplerinin 15 Eylül Çarşamba günü biten yaz sezonuyla birlikte sahillerdeki görevleri sona erdi. Zabıta ekipleri mavi bayrak kriterlerini korumak için sahillerde canla başla çalıştı.

Zabıta ve güvenlik ekipleri mavi bayrak kriterlerine korumak için plajlarda çadır kurulmasına, ateş yakılmasına, seyyar satıcılarla mücadele ve kötü havalarda vatandaşları uyarmak gibi görevleri yerine getirdi. Ekipler, özellikle hafta sonları ailelerini kaybeden çocukları bularak, anne babalarına teslim etti.