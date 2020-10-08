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Zabıta ekipleri denetimleri aksatmıyor

GEBZE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLÇEDEKİ BERBER VE KUAFÖRLER DENETLEDİ.

KOCAELİ 08.10.2020, 11:34
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Zabıta ekipleri denetimleri aksatmıyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçedeki berber ve kuaförler denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlere devam ediyor. Zabıta ekipleri ilçede faaliyetlerini sürdüren berber ve kuaförleri denetledi. Zabıta müdürlüğü ekipleri denetimlerde Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında işyeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla randevu sistemiyle müşterilerin kabul edilmesi, temizlik ve maske kurallarına uyulması, hizmet verilecek koltuk sayısının kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesi, su hariç yiyecek içecek servisinin yapılmaması, ortak kullanım alanlarında gazete, dergi ve benzeri malzeme bulundurulmaması, her müşteri için tek kullanımlık havlu bulundurulması, ense fırçasının kullanılmasının yasak olması, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi hususlarında uyarılarda bulundu.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin sıklıkla devam edeceğini bildiren yetkililer talep, görüş ve öneriler için Zabıta Müdürlüğüne ulaşmaları çağrısında bulundu.

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