Yol bakım timinden taleplere hızlı çözüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, vatandaşların ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarıyla yollardaki bozulmaları gideriyor. Bakım ve onarım çalışmalarıyla yol ve kaldırımlardaki deformasyonlar giderilerek gerek yaya gerekse araçlarda oluşacak olumsuzlukların da önüne geçilmiş oluyor. Kocaeli genelinde ana cadde, bulvar ve köy yollarında parke, bordür, beton gibi yolların yapımı, tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım ve onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması gibi çalışmalar devam ediyor. Yol bakım timi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayarak çözüm üretiyor.