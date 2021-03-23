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Yapı denetim firmalarının sorunları ele alındı

Körfez Ticaret Odası’nda düzenlenen sektör toplantısında yapı denetim firmalarının sorunları görüşüldü.

KOCAELİ 23.03.2021, 13:01
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Yapı denetim firmalarının sorunları ele alındı

Körfez Ticaret Odası’nda düzenlenen sektör toplantısında yapı denetim firmalarının sorunları görüşüldü.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş ve 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda hem sektör temsilcilerinin tanışması hem de sektör sorunlarının konuşularak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi amaçlandı. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk gerçekleşen toplantıya katılımları için firma yetkililerine teşekkür ederken oda olarak her sektörün yanında olduklarını bu toplantılarda bir araya gelmenin çok önemli olduğunu, ortak ağız ile sorunların belirlenerek iletilmesinin önemine değindi.
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