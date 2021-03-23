U dönüşü yapmak isterken kazaya sebep oldu: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde U dönüşü yapmak istediği iddia edilen otomobile, seyir halindeki bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde U önüşü yapmaya çalışan M.A. idaresindeki 41 SK 390 plakalı otomobile, H.A. idaresindeki 34 TS 3343 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen kazada iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar M.A., H.A. ve H.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.