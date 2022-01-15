Sözleşme görüşmeleri sonuçlanınca işçilerin yüzü güldü

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında bir süredir süren toplu iş sözleşme görüşmeleri önceki gün sona erdi. Sözleşme sonunda işçiden ve emekten yana tavır sergileyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’ın beklenenin üstünde zam müjdesi belediyede bayram havası oluşturdu.

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrası işçilerin yüzü güldü. Bir süredir devam eden görüşmelerde Başkan Şayir ve Genel İş Sendikası arasında mutabakatın sağlanmasının ardından, toplu sözleşme töreni için Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde bir araya gelindi.

“Yükselen şehir Dilovası’nı inşa ediyoruz”

Emeğin, emekçinin ve tüm çalışanlarının yanında olduğunu vurgulayan Başkan Şayir yaptığı konuşmada, “Bizim için hepiniz çok kıymetlisiniz. Hepimizin sorumlulukları var. Halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Biz bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yapmak için çaba sarf edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte hep birlikte çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 3 yılda Dilovası’nda büyük bir değişim yaşandı. Bu değişim ile yeni Dilovası’nı hep birlikte inşa ediyoruz. Siz görevinizi en iyi şekilde yaptığı sürece bizim yükümüzü hafifleteceksiniz. Bizde enerjimizi ilçemize daha güzel projeler yapmak için çalışacağız. Yükselen şehir Dilovası’nı inşa ediyoruz. Sizden istediğimiz işinizi bugüne kadar olduğu gibi özveri ile yapmanız” dedi.

Zam oranı mutlu etti

Yüksek bir zam vermek için çalıştıklarının altını çizen Şayir, “Yüksek bir zam vermeye çalıştık. Hepinizin daha iyi bir maaşla, refah seviyesi yüksek bir ortamda yaşamanızı istiyorum. Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda yüksek bir zamla emekçi kardeşlerimizi ve ailelerini mutlu etmeye çalıştık. Biz elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Sizden de ricam ekmeğinize sahip çıkın. Yapılan toplu sözleşmenin çalışan arkadaşlarımıza, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.