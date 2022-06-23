banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti

"Sizin Gözünüzden Gölcük" yarışması düzenlenecek

Gölcük’ün doğal güzellikleri "Sizin Gözünüzden Gölcük" isimli yarışmada fotoğraf karelerine yansıyacak.

KOCAELİ 23.06.2022, 09:40
"Sizin Gözünüzden Gölcük" yarışması düzenlenecek

Gölcük’ün doğal güzellikleri "Sizin Gözünüzden Gölcük" isimli yarışmada fotoğraf karelerine yansıyacak.

14. Ulusal Fotoğraf yarışması "Sizin Gözünüzden Gölcük" olacak. Gölcük Belediyesi, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği işbirliğiyle ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek yarışma için başvurular başladı. Son başvuru tarihinin 1 Kasım 2022 olacağı yarışmanın sonuçları, 10 Kasım 2022 günü açıklanacak.

Dijital renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olarak tek bölümlü olacak yarışmada, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Ödüllü yarışmaya katılımcılar, 2020-2022 yılları arasında Gölcük’te çekilmiş, en fazla 4 sayısal renkli veya siyah beyaz fotoğrafla katılabilecekler.

Yorumlar (0)
26°
açık