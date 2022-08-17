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Şirinyalı üst geçidi ihalesinde en düşük teklif 3 milyon 587 bin TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya geçidine ek yapacak. Yapım işi için düzenlenen ihaleye 2 firma katılırken, en düşük teklif 3 milyon 587 bin 850 TL oldu.

KOCAELİ 17.08.2022, 11:05
Şirinyalı üst geçidi ihalesinde en düşük teklif 3 milyon 587 bin TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya geçidine ek yapacak. Yapım işi için düzenlenen ihaleye 2 firma katılırken, en düşük teklif 3 milyon 587 bin 850 TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Şirinyalı Mahallesindeki yaya üst geçidi için ihale düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye 2 firma teklif verdi. En düşük teklif 3 milyon 587 bin 850 TL ile Emay Mühendislik İnşaat’tan geldi.

Körfez Şirinyalı Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan, mevcut karayolları geçişini sağlayan çelik köprüye ek olarak yapılacak üst geçitle vatandaşların sahil tarafına geçişi güvenli bir hale getirilecek. Yapılması planlanan 27,64 m uzunlukta çelik yaya üst geçidin imalatı için 66 ton çelik kullanılacak.

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