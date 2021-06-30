Şifa kaynağı Yazlık Ilıca Tesisleri hizmete başlıyor

Roma ve Osmanlı döneminde şifa amaçlı kullanılan, 2013 yılında Gölcük Belediyesi tarafından aslına uygun inşa edilen Yazlık Ilıcası Termal tesisi, 1 Temmuz itibariyle hizmete başlıyor.

Tarihi Roma dönemine dayanan, Osmanlı döneminde de şifa amaçlı kullanılan, 2013 yılında Gölcük Belediyesi tarafından aslına uygun, otantik bir mimari ile inşa edilen Gölcük Belediyesi Yazlık Ilıcası Termal Tesisi, korana virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalmıştı. Yazlık Ilıca Tesisleri, 1 Temmuz’da yeniden hizmete açılacak. Korona virüs salgını kapsamında tüm tedbirler alındığı tesiste, ziyaretçilerin ateşi ölçülerek ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacak.

Tesise gelecek olan ziyaretçilerin, havuz ve aktivite alanları dışında maske takılması zorunlu olacak. Hijyene önem verilecek ve her seans sonrasında tüm alanlar dezenfekte edilecek. Havuz su sıcaklığı 37 derece, ortam sıcaklığı ise 39 derece olan Yazlık Ilıca Tesisleri 08.30 - 23.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tesiste bay ve bayan termal havuzlar, aile odaları, vip aile odaları, saunalar, buhar odaları, masaj odaları, jakuzi, hamam, engelli havuzu, vitamin kafe, teras kafe, dinlenme ve gezi alanları bulunuyor.