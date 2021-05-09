Serebral palsi hastasının hayalini doğum gününde gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, en büyük hayali kendisiyle tanışmak olduğunu öğrendiği serebral palsi hastası Bilal Eser’e sürpriz yaparak Değirmendere’deki evinde doğum gününü kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Değirmendere’ de ikamet eden Serebral Palsi rahatsızlığı bulunan Bilal Eser’in doğum gününü evinde ziyaret ederek kutladı. Başkan Büyükakın, sosyal medyadan kendisine atılan mesajda Bilal Eser adlı serebral palsi hastası olan gencin doğum günü olduğunu ve en büyük hayalinin kendisiyle tanışmak olduğunu öğrenince sürpriz hazırladı. Gelen mesaj ile Eser’in Değirmendere’deki evine giden Başkan Büyükakın, sürpriz yaptığı Eser ile bir araya geldi. Eser’in doğum gününü kutlayan Başkan Büyükakın, “Bilal, yaşam enerjisiyle bize bugün örnek oldu. Onun hayata bakışı ve güçlü duruşu gerçekten görülmeye değer. Engelli kardeşlerimiz sosyal hayatın bir parçasıdır. Her fırsatta engelli vatandaşlarımızı ziyaret etmeye büyük önem veriyorum. Onların geleceği ve kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri için sosyal hayatın içinde olmaya ihtiyaçları var. Biz de bunu sağlamakla mükellefiz. İnşallah dünyayı saran bu pandemi sonrası engelli kardeşlerimize dönük çok sayıda yeni projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Büyükakın’ın kendisini ziyaret etmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Bilal ise, “Tahir Başkanımızla bir araya gelmek, kendisiyle sohbet ederek tanışmak en büyük hayalimdi. Bu hayalimi bugün doğum günüm vesilesiyle gerçekleştiren Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti ve bir hayalimi gerçekleştirdi” diye konuştu.

Bilal’in hayalini Başkan Büyükakın’a ileten ve bu arzunun gerçekleştiğini öğrenen duyarlı vatandaş, daha sonra kendi sosyal medya hesabından bir teşekkür paylaşımı gerçekleştirdi.