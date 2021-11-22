Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesiyle sahne aldı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 15 yıl aradan sonra Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde "Vişne Bahçesi" oyunu ile seyirci karşısına çıktı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde "Vişne Bahçesi" oyunu ile seyirci karşısına çıktı. İstanbul Ataşehir Das Das Sahnesinde seyirci karşısına çıkan Vişne Bahçesine, tiyatroseverler de ilgi gösterdi. Yerli ve yabancı çok özel yapımların yer aldığı festivalde 15 yıl sonra sahne alan Kocaeli Şehir Tiyatrosu, önemli bir başarıya imza attı.

Yerli ve yabancı tiyatro ve dans topluluklarının izleyiciyle buluştuğu uluslararası bir etkinlik olan İstanbul Tiyatro Festivali, ilk kez 1989 yılında gerçekleştirildi. Her yıl kasım ayında, iki haftalık süreyle düzenlenen festival kapsamındaki yapımlar ve topluluklar, hem izleyiciye hem de sanat dünyasına farklı açılımlar kazandırıyor; ulusal ve uluslararası, klasik ve çağdaş yorumlar, İstanbul Tiyatro Festivali merceğinden sahnelere yansıyor.