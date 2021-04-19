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Sapanca Gölü’nde temizlik çalışması

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin önemli su içme kaynaklarından olan Sapanca Gölü çevresinde kıyı temizlik çalışması yaptı.

KOCAELİ 19.04.2021, 10:30
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Sapanca Gölü’nde temizlik çalışması

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin önemli su içme kaynaklarından olan Sapanca Gölü çevresinde kıyı temizlik çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, Sapanca Gölü çevresi başta olmak üzere Eşme Mahallesi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sapanca Gölü çevresinde bulunan sazlıklar, kanallar, yeşil alanları temizleyen ekipler, gelişi güzel atılarak doğaya zarar veren çöpleri de topladı.

Toplanan çöpler paketlenerek İZAYDAŞ’a gönderildi. Çevreye karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çevre miras değil gelecek nesillere devredilecek emanettir. Çalışmalarımızı bu anlayışla yağıyoruz. Turizm bölgesiyiz. Gelişi güzel atılan çöpler doğanın yanı sıra içme suyu kaynaklarına da zarar vermektedir. Bu noktada daha duyarlı olunması bizlere en büyük destek olacaktır" dedi.
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