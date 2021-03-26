Sanayinin kalbinde kentsel dönüşüm için kamulaştırma başladı

Dilovası’nda COVİD-19 sürecindeki aşılama ile kentsel yenilenme çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Büyükakın Dilovası’nda kentsel dönüşüm için kamulaştırmanın başladığını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde kanat önderlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda inceleme yaparak vatandaşlarla buluştu. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde COVİD-19 sürecindeki aşılama ve kentsel yenilenme çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin Dilovası’nda yerleşim yerlerinin sanayi bölgesinden çıkartılması için yeniden dönüşüm sürecinin başlatıldığını dile getirerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kararı ile TOKİ tarafından Dilovası’nın dönüşümü kapsamında Tavşancıl’da yapılacak olan bin 500 konut için bölgede kamulaştırma çalışmaları başladı” dedi.

170 bin metrekare alanın 18 bin 500 metrekaresini kamulaştırdıklarını ifade eden Başkan Büyükakın,”Tavşancıl rezerv yapı alanında yapılacak kamulaştırma yaklaşık maliyeti 128 milyon TL’dir. Şu ana kadar kamulaştırdığımız alan için toplam 15 milyon TL harcadık” diye konuştu.

Yeniden dönüşümde hiçbir vatandaşın zorlamaya tabii tutulmayacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın rızası ve arzusuyla gerçekleşen bu çalışmada yeninden dönüşüm olacak. Geleceğin Dilovası daha yaşanabilir ve çocuklarımızın daha mutlu olduğu bir yer olması için çalışıyoruz. Tavşancıl’da bin 500 konutun inşası için bir taraftan TOKİ’nin mimari çalışmaları devam ediyor. Orada da yatay mimari hassasiyetine dikkat edilecek. Yüksek katlı binalar olmayacak” şeklinde konuştu.

“Aşı noktasında başarılı bir süreç devam ediyor”

Ziyaretlerinde aşı konusuna da değinen Başkan Büyükakın, “Çok şükür aşı noktasında başarılı bir süreç devam ediyor. Yerli aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. İnşallah yerli aşıda seri üretime hazır hale geldiğinde çok önemli bir kazanım elde etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.