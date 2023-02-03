Sağlıklı Yaşam Parkı’na ödül

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince Sağlıklı Yaşam Parkı projesi, 4. Plant Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün en prestijli ödülleri olarak kabul edilen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Plant Ödülleri sahiplerini buldu. Sakarya’da düzenlenen ödül töreninde 28 kategoride toplamda 98 ödül sahiplerine takdim edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4. Plant Ödülleri’nde Derince eski askeri hastanesi alanında inşa ettiği Derince Sağlıklı Yaşam Parkı Projesiyle "Kamu Dalında Uygulanmış Proje" ödülüne layık görüldü. Ödülü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 45 dönümlük alanda inşa edilen Derince Sağlıklı Yaşam Parkında duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar alıyor.