Riskli yapılardan arındırılan Gölcük’te yıkılan bina sayısı 175’e ulaştı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımı yapıldı. Bir süredir devam eden kentsel dönüşüm bölgesindeki binaların yıkımı da eklenince yıkılan bina sayısı 175’e ulaştı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. İlçeyi tehlikeli yapılardan kurtararak çehresini değiştiren çalışmalarda son olarak Hisareyn Merkez Mahallesi Çiğdem Sokak, İhsaniye Merkez Mahallesi Zafer Caddesi’nde bulunan orta hasarlı binalar ile İhsaniye Merkez Mahallesi Kurt Caddesi’nde bulunan 3 katlı ve tek katlı metruk binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemini belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Çalışmalar neticesinde 115 bina yıkıldı.

Öte yandan, kentsel dönüşümün de sürdüğü Gölcük’te Denizevler kentsel dönüşüm alanında 50, eski sanayi sitesinde ise 10 binanın yıkımı tamamlanmıştı. İlçede toplamda 175 binanın yıkımı tamamlanmış oldu.