Protokol üyeleri ve vatandaşlar sağlık için yürüdü

Gebze’de protokol üyeleri ve vatandaşlar, Dünya Yürüyüş Günü etkinliğine katıldı. Eskihisar Sakızağacı mevkiinde yürüyüş yapan grup, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

Gebze Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinliği Eskihisar sahilinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Eskihisar Sakızağacı mevkiinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüş ardından açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "İş yerinde, işe giderken veya evde bilgisayar karşısında olsun, bu hareketsiz yaşam tarzı sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Çalışmalar, oturmanın yeni sigara içmek olduğunu hatta yaşam süresini daha olumsuz şekilde etkilediğini gösteriyor. 30 yılı aşkın bir süredir milyonlarca insan, ekim ayının ilk pazar gününü Dünya Yürüyüş Gününe dönüştürerek birlikte yürümeyi alışkanlık haline getirdi. Ülkemizde de 3-4 Ekim günleri yürüyüş günü olarak kutlanıyor. Bizler de, özellikle siz genç kardeşlerimizde bir farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sevgili gençler, bireysel olarak yapacağımız yürüyüş aktivitesi fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığımızı destekleyeceği, kendimizin ve toplumun sağlığını riske atmadan yapabileceğimiz ideal bir aktivitedir. Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Yürüyüş yapmak ayrıca bir alet veya özel hazırlık gerektirmiyor. Temennimiz, bu alışkanlığı kazanmanız ve yaşamınızın her anına bunu yaymanızdır" dedi.