Ot ve dal atıkları gübreye dönüşüyor

İzmit Belediyesi, belediye ekiplerinin ve vatandaşların arazilerden topladığı atıkları kurulan tesiste gübreye dönüştürüyor.

İzmit Belediyesi, Durhasan Köyü Lavanta Bahçesi içerisinde oluşturduğu kompost alanında üretime devam ediyor. Vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından arazilerden toplanan atıklar, kompost üretim alanına getirilerek gübreye dönüştürülüyor.

"Tasarruf ediyoruz"

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım, Onarım ve Fidanlık Birim Sorumlusu Abdullah Kalkan, bu dönüşümle tasarruf sağlandığını belirterek, "Vatandaşın ve kendimizin yaptığı budamadan sonra arazide kalan dalları stok alanında topluyor, ibreli ve ibresiz olarak ayı ayrı öğütüyoruz. İbresiz olan kısmı araziden kendi biçtiğimiz otları ve yeşil örtüyü karıştırarak buraya getirip kompost üretimi yapıyoruz. Birinci etabımızı tamamlamak üzereyiz. İlk grupta yaklaşık 60 ton kompost gübre elde ettik. Periyodik olarak bunun karışımını yapıyoruz. Son ürün olarak inceltip, eleyip, gerekli tahlilleri yaptıktan sonra kendi ihtiyacımız olan alanlarda kullanacağız. Bu uygulama sıfır atık kapsamına da giriyor. Ne dal artığı, ne de ot artığı çöpe gitmiyor, yüzde yüz geri dönüşüyor. Bu geri dönüşümden elde edilen ürünler de kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Bu sayede hem dışarıdan gübre almamış, hem tasarruf etmiş, hem de sıfır atık kampanyasını desteklemiş oluyoruz" dedi.