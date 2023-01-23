Kültür mirasına katkı sağlamak amacıyla Kartepe Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’nde sergilenecek 200 eser için imzalar atıldı.

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Kartepe Derbent Mahallesi’ne yaptırılan Hikmetiye Cami, Kartepe’nin en önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde yürütülen "Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi" için imzalar atıldı. Hikmetiye Cami’nin çevresine inşa edilen Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, tarihi caminin dokusuna uygun olarak hazırlanırken, çevre düzenlemesi ile 3 bin metrekare alanda hizmet verecek.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, müzede sergilenecek eserler için hazırlanan ortak protokole imza attı. Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’nde para keseleri, sikke, silah, kılıç, kadın-erkek giysileri, takılar gibi günlük yaşamı anlatan eserler sergilenecek. Osmanlı döneminde günlük hayatı anlatan silikon mankenlerden oluşan yemek yeme kültürü anlatılacak. Kısa zamanda çalışmaların tamamlanması ile hizmete açılacak olan Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi’nde 200 eser sergilenecek.

İmza töreninde, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük’e katkılarından dolayı teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Özellikle gençlerimizi açılacak olan müzemize bekliyoruz, bu sayede tarihimizde yolculuk yapabilecekler. Şimdiden ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.