Okul öncesi çocuklara başarı belgesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevrimiçi eğitimlere katılan 120 okul öncesi çocuğa başarı belgesi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Anne Şehir Projesi kapsamında 4-6 yaş grubundaki öğrencilere haftanın üç günü 40’ar dakikalık dersler verildi. Çevrimiçi gerçekleştirilen eğitime tüm ilçelerden 120 öğrenci katıldı. 7 aylık eğitimin sonunda çocuklar "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi. Belirli bir müfredat çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde; el sanatı etkinlikleri, müzik eşliğinde drama oyunları, bilim deneyleri, parmakla oynanan kukla gösterileri ve oyunları, Türkçe dil etkinliği kapsamında sinema saati, zeka ve akıl oyunları yer aldı.

Yarıyıl tatilinde de çevrimiçi olarak devam eden eğitimlerde; mutfak atölyesinde kurabiye yapımı, doğa atölyesinde çevrelerinde gördükleri bitki örtüsünün veya nesnelerin fotoğraflarını çekip çocuklar ile sohbetler yapıldı. Bunların yanında; çevrimiçi oyuncak müze gezisi, kil atölyesinde kil ile kolye, bilezik tabak yapımı, bilgi yarışması ve masal anlatımı gibi etkinliklerle dolu ve eğlenceli bir süreç geçirildi.