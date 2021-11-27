Öğretmenler için ayak tenisi ve bowling turnuva düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında ayak tenisi ve bowling turnuvası düzenledi. Turnuvaya toplam 269 öğretmen olmak üzere 49 takım katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk kez 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, öğretmenlerin katım sağladığı “Hocam Top Sende” isimli turnuva düzenledi. Yarışma kapsamında erkek öğretmenler ayak tenisinde, kadın öğretmenler ise bowling turnuvasında mücadele etti. Turnuvaya 12 ilçeden 269 öğretmen olmak üzere toplam 49 takım katıldı. Öğretmenlerin sporla buluştuğu turnuvada, birbirinden renkli mücadeleler gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Hocam Top Sende” turnuvasında dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödül verildi.