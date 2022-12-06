Öğrencilere sıcak çorba ikramı

Körfez Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde eğitim gören öğrencilere sınav döneminde ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Zorlu sınav haftasında üniversite öğrencilerinin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Körfez Kampüsü önüne kurulan mobil ikram aracı, soğuk havada öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor. Öğrencilere sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez çorba ikram ediliyor.