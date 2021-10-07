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Öğrenciler sokak hayvanlarını ziyaret etti

Çenesuyu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

KOCAELİ 07.10.2021, 12:37
Öğrenciler sokak hayvanlarını ziyaret etti

Çenesuyu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Derince Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Çenesuyu İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Çenesuyu İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Fatmagül Yaman, sınıf temsilcileri Tuğba Erginer, Kezban Atalay, Nurcan Özeren ve öğrencilerin iştirak ettiği gezide Başkan Aygün, öğrencilerle tek tek sohbet ederek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

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