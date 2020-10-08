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Mucit Dünyası eğitimleri yeniden başladı

MUCİT DÜNYASI EĞİTİMLERİ YENİDEN BAŞLADI

KOCAELİ 08.10.2020, 10:29
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Mucit Dünyası eğitimleri yeniden başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanayi 4.0 Mucit Atölyesi eğitimleri pandemi kurallarına göre yeniden başladı.

Kocaeli Bilim Merkezi’nde Ekim ayı itibariyle Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimleri başladı. korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana ara verilen atölye çalışmaları, yeni normal dönemde ziyaretçilere hizmet vermeye başladı. Ekim ayı itibariyle start verilen çalışmalarda yeni dönemde de birçok eğitim gerçekleştirilecek.

Eğitimler korona virüs tedbirleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğitimlere gelen çocuklar ve ebeveynleri girişte “HES” kodlarını bildirdikten ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra merkeze giriş sağlayabiliyor. Eğitim alanlarında dezenfektanlar yer alırken, her çalışma sonunda eğitim alanı dezenfekte ediliyor. Eğitim alanı sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenirken, etkinlik boyunca maske zorunluluğu bulunuyor.

7 ile 70 yaş arasındaki her vatandaşın katılım sağlayabildiği eğitimlerde 7-8 yaş grubu için kodlamaya giriş, 9-10 yaş grubu için Makey-Makey Scratch Kodlama, 11-13 yaş grubu için android yazılım uygulama ve M-Bot Scratch kodlama, 14-70 yaş grubu için ise Arduino Uygulama Yazılım eğitimleri yer almakta. Aylık olarak yayınlanan programda eğitimlere kayıt işlemleri online olarak gerçekleştirilebiliyor.

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