Milletvekili Şeker, Kartepe’deki yatırımları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e bilgi verdi.

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret ederek, ilçede yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Kocaman, seçim vaatleri arasında yer alan ’Kültür ve Taziye Evi’ projesini tamamladıklarını belirterek, 432 metrekare kapalı, 80 metrekare açık alanı ile hizmet vereceğini söyledi. Daha sonra İlyas Şeker, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde revize edilen kapalı pazar yerinde incelemede bulundu. Şeker’in incelemelerinin ardından Kocaman, İstasyon Mahallesinde kısa sürede yeni gasilhaneyi de tamamladıklarını ifade ederek, "Günümüz şartlarına uygun olarak, 165 metrekare kapalı alanda hizmet vermektedir. Bir diğer uandan da Kartepe’nin hak ettiği modern kütüphane için çalışıyoruz. Kartepe Kent Kütüphanesi, 775 metrekare olarak planlandı. Kütüphane içerisinde kafeterya, çocuk oyun alanları, internet - bilgisayar salonu, gazete ve dergi okuma salonu, çalışma odaları, sesli kütüphane ve idari alanlar yer alacak" dedi.

"Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Kartepe’deki saha çalışmaları sonrasında değerlendirmede bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de, "AK Parti belediyelerimiz hizmet odaklı çalışır, işin özü aşkla çalışmaktır. Önceliği reklam değil, vatandaş ve hizmettir. Tüm belediyelerimiz de olduğu gibi Kartepe’de de pandemi sürecine rağmen hizmetler aksamadan, yatırımlar devam etti. Başkanımızın genç, dinamik ve özverili çalışmaları ile tam normalleşme sürecine girdiğimizde ivme daha da yükselecektir. Vatandaşlarımızın önceliği olan her konuda, elimizi taşın altına koymaya hazırız" şeklinde konuştu.