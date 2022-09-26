Milletvekili Şeker, Gebze’nin kırsal mahallelerinde vatandaşları dinledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

Milletvekili İlyas Şeker, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, ilçe ve mahalle teşkilatları yöneticilerinin de katıldığı programda, Hatipler, Elbizli, Yağcılar, Ahatlı, Kargalı, Duraklı ve Tepemanayır mahallelerinin muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelindi. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Milletvekilimiz İlyas Şeker, ilçe başkanımız Recep Kaya ve teşkilatlarımızla birlikte Hatipler, Elbizli, Yağcılar, Ahatlı, Kargalı, Duraklı ve Tepemanayır mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek orman ve köy işleri hakkında istişarede bulunduk" dedi.

Heyet toplantının ardından, mahallelerde vatandaşlar bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi.