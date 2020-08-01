Merdivenlerden düşen vatandaş yaralandı
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİNDE MERDİVENLERDEN İNERKEN DENGESİNİ KAYBETMESİ SONUCUNDA YAKLAŞIK 1 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞEN VATANDAŞ YARALANDI.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde merdivenlerden inerken dengesini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan evinin kapısının önünde bulunan merdivenlerden aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 1 metre yükseklikten beton zemine düşen Hasan A. isimli vatandaş yaralandı. Olayı gören yakınları hemen Hasan A.’nın yardımına koşarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan A. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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