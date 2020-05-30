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Mehteran takımı İstanbul’un fethi için yürüdü

İSTANBUL’UN FETHİNİN 567. YIL DÖNÜMÜ NEDENİ İLE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEHTERAN TAKIMI, İZMİT YÜRÜYÜŞ YOLU’NDA MARŞLA EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ.

Mehteran takımı İstanbul’un fethi için yürüdü

İSTANBUL’UN FETHİNİN 567. YIL DÖNÜMÜ NEDENİ İLE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEHTERAN TAKIMI, İZMİT YÜRÜYÜŞ YOLU’NDA MARŞLA EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
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Mehteran takımı İstanbul’un fethi için yürüdü

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İzmit Yürüyüş Yolu’nda marşla eşliğinde yürüdü.

Kocaeli’de de Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde İzmit Yürüyüş Yolu’nda marşlar eşliğinde yürüyerek vatandaşlara doyumsuz bir konser verdi. Mehteran takımı, İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan çaldığı marşlar ile yürüyüşüne başladı. Çaldığı marşlar ile Yürüyüş Yolu’na geçen Mehter Takımı vatandaşlar tarafından alkışlar ile karşılandı. Vatandaşlar Mehteran takımının performansını heyecanlı bir şekilde izledi.

Yürüyüş Yolu’nun bir kısmında duran mehteran takımı burada vatandaşlara Fetih Marşı’nı çaldı. Vatandaşların da mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik ettiği yürüyüşte coşkulu anlar yaşandı.

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