Maşukiye’de meydana gelen heyelana müdahale edildi

Maşukiye’de aşırı yağış sebebiyle yolda meydana gelen heyelana acil müdahale eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Kartepe Maşukiye Mahallesinde yoğun yağmur yağışı heyelana sebep oldu. Yaşanan toprak kaymasına acil müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. İş makineleriyle kayan toprak temizlendi ve geçici olarak yol güvenliği sağlandı. Bölgede çalışmalara başlayan fen işleri ekipleri, yolu yayalar ve araçlar için güvenli hale getiriyor. Bölgede olası bir heyelanın bir daha yaşanmaması için çalışma yapılıyor.

300 metre uzunluğunda 7 metre genişlikte olan Sapanca ve Kartepe Otel yoluna ulaşımın sağlandığı Akçakese Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan üstyapı çalışmaları kapsamında, 700 ton plent miks temel ve 450 ton asfalt serimi yapılarak yol konforu ve güvenliği sağlandı. Akçakese Caddesinde süpürge beton kaldırım imalatı çalışmaları yapılıyor.

500 metre uzunluktaki Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca Sokakta da asfaltlama yapan ekipler, kaldırımlarda süpürge beton imalatlarını tamamladı. Yayaların ulaşımına kolaylık sağlayacak Ballıca Sokağın kaldırımları baskı beton yapılıyor. Ataevler Mahallesi ile Fatih Sultan Mehmet mahallelerini birbirine bağlayan Ballıca Sokakta 700 ton asfalt, 1.680 ton pmt serimi yapıldı.