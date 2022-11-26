İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla bölgeyi pırıl pırıl hale getirdi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde temizlik çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. Ekipler son olarak Malta Mahallesi’nde gerçekleştirdiği genel temizlik çalışmasıyla bölgeyi hijyen ile buluşturdu. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Malta Mahallesi’nde gerçekleştirdiği genel temizlik çalışmasında 2 yıkama, 2 süpürge aracı, 1 konteyner yıkama aracı, 1 açık araç, 1 kepçe, 1 jsb, 1 konteyner tamir aracıyla birlikte toplamda 8 araç ve 15 personel görev yaptı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından Malta Mahallesi pırıl pırıl oldu. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.