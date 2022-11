KTO Başkanı Öztürk: "Rifat Başkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda en üst seviyede hizmet vermeye çalışıyoruz"

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Seçim sürecinin huzurlu şekilde tamamlandığını ifade eden Öztürk, "Rifat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onun çizdiği hedefler doğrultusunda en üst seviyede bölgemize, üyelerimize, ticarete hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti. 5 Ekim’de yapılan seçimde KTO Başkanlığına yeniden seçilen Recep Öztürk ile beraberindeki heyet, yeni dönem çalışmaları hakkında Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yeni yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Seçim sürecinin huzurlu şekilde geçtiğini ifade eden Recep Öztürk, "İnşallah bundan sonra da üyelerimize, ülkemize, ilçemize hayırlı hizmetler edeceğiz. Biz Rifat Başkanımızı ziyarete geldik. Sadece buraya gelerek değil, istediğimiz her an kendisine ulaşabiliyoruz. Üyelerimizin her türlü problemini çok kolaylıkla iletebileceğimiz bir ortam sağlıyor" dedi.

Oda ve borsaların üyelerine en üst seviyede standart hizmet vermesini öngören akreditasyon sisteminin önemine değinen Öztürk, bu sistemin seviyeyi yükselttiğine dikkat çekti. Öztürk, "Rifat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de onun çizdiği hedefler doğrultusunda en üst seviyede bölgemize, üyelerimize, ticarete hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.