Körfezliler Mesut Çakır ile coştu

Körfez Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Yaz Konserlerinde sahne alan sanatçı Mesut Çakır sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Körfez Belediyesi’nin düzenlediği Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor. Tütünçiftlik sahilinde kurulan alanda Körfezlilerle buluşan Mesut Çakır, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı ve sevilen şarkıları ile alandakileri coşturdu. Pop müziğin ve Karadeniz müziğinin sevilen şarkılarını seslendiren Çakır, bol bol horon teptirdi. Sergilediği performansla seyircilerin beğenisi toplayan Çakır, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve ekibine teşekkür etti.

Resul Aydemir 13 Ağustosta

Konser etkinlikleri çerçevesinde 13 Ağustos’ta saat 21.00’de de Resul Aydemir, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde Körfezlilerle buluşacak.