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Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor

KÖRFEZ BELEDİYESİ, ÇAMLITEPE’DE BULUNAN OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA TADİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

KOCAELİ 19.10.2020, 12:03
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Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor

Körfez Belediyesi, Çamlıtepe’de bulunan olimpik yüzme havuzunda tadilat çalışması gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi tarafından Çamlıtepe’de bulunan olimpik yüzme havuzu başlatılan tadilat çalışması ile yenileniyor. Havuz genelinde sürdürülen tadilat çalışmalarını inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Söğüt, tadilat sonrası havuzun daha modern ve kullanışlı olarak hizmete açılacağını belirtti. Yüzme havuzu dışında fitness, hamam, sauna gibi alanların da bulunduğu tesiste, havuza gelecek çocuklar içinde güzel sürprizler hazırlanıyor. Kapıdan giren çocuklar, 3D olarak hazırlanan yunuslar ile karşılaşacak. Tadilat çalışmaları bittiğinde, pandemi süreci de göz önünde bulunarak havuz hizmete başlayacak.

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