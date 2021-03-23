Körfez’in yeşiline binlerce fidanlık katkı

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl içerisinde 18 bin 533 ağacı toprakla buluştururken, 35 bin mevsimlik çiçek ile Körfez’i rengarenk hale getirdi.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar ile Körfez’i yeşil hale getiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait alanda üretilen 35 bin mevsimlik çiçek, kent genelindeki ortak kullanım alanları olan refüj ve parklarda kullanıldı. Her mevsime uygun olarak hazırlanan çiçekler, renkli görüntüler oluşturdu. Mevsimlik çiçekler dışında ekipler tarafından 1 yıl içerisinde 18 bin 533 ağaç da toprakla buluşturuldu.

Ayrıca Körfez’de kiraz ve ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi adına da düzenlenen proje kapsamında 840 adet kiraz ve bin 420 adet ceviz fidanı da dağıtıldı ve dikimi sağlandı.