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Körfez’de yeni imar yolları açılıyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

KOCAELİ 23.10.2021, 10:05
Körfez’de yeni imar yolları açılıyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak amacıyla yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mevsim şartlarının da uygun olması nedeniyle yol çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Akraba Sokak’ta yol açma çalışması gerçekleştirdi. Körfez’in dört bir yanına hizmet götüren ekipler, imar yolu açılması sonrasında tüvenan malzeme serimi gerçekleştirdiler. Bölgesel olarak çalışmaları ilçe genelinde devam ettiğini belirten Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen program çerçevesinde vatandaşların taleplerine cevap verdiklerini belirtti.

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